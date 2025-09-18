Китай прекратил антимонопольное расследование в отношении Google

Опубликовано 18 сентября 2025, 23:581 мин.
Китай прекратил антимонопольное расследование в отношении GoogleРешение совпало с переговорами c США
Китайские власти решили прекратить антимонопольное расследование в отношении компании Google. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Закрытие дела совпало с торговыми переговорами между двумя странами.
Проверку проводило Государственное управление по регулированию рынка КНР. Формально компания пока не получила уведомления о закрытии дела, однако решение о прекращении процедуры уже принято.
Расследование касалось вопросов конкуренции, но теперь оно завершено на фоне роста напряжённости в отношениях Пекина и Вашингтона. В последнее время переговоры между сторонами активизировались, в частности, обсуждаются вопросы, связанные с TikTok и производителем чипов Nvidia.
Google отказалась комментировать информацию газете FT и также не ответила на запрос агентства Reuters.