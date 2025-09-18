Китай прекратил антимонопольное расследование в отношении Google

Проверку проводило Государственное управление по регулированию рынка КНР. Формально компания пока не получила уведомления о закрытии дела, однако решение о прекращении процедуры уже принято.

Расследование касалось вопросов конкуренции, но теперь оно завершено на фоне роста напряжённости в отношениях Пекина и Вашингтона. В последнее время переговоры между сторонами активизировались, в частности, обсуждаются вопросы, связанные с TikTok и производителем чипов Nvidia.

Google отказалась комментировать информацию газете FT и также не ответила на запрос агентства Reuters.