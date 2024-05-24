Китай пригласил другие страны к участию в проекте Лунной станции

Опубликовано 24 мая 2024, 03:30
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Китай пригласил другие страны к участию в проекте Лунной станцииДля совместного освоения Луны
Глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь в ходе встречи глав космических агентств стран БРИКС в Москве призвал другие государства участвовать в развитии совместного российско-китайского проекта по созданию Международной научной лунной станции.
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По словам Кэцзяня, Китай хотел бы видеть в этом проекте больше стран, что будет способствовать освоению Луны. Поэтому Пекин призывает к более широкому сотрудничеству в этой сфере.
«Мы хотели бы расширить сотрудничество в области освоения Луны. Приглашаем все страны участвовать в создании лунной станции, проектом которой мы занимаемся вместе с Россией. Использование ближнего космоса должно быть безопасным в долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем инициативу России в этом отношении», — заявил представитель КНР.