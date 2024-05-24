Китай пригласил другие страны к участию в проекте Лунной станции

По словам Кэцзяня, Китай хотел бы видеть в этом проекте больше стран, что будет способствовать освоению Луны. Поэтому Пекин призывает к более широкому сотрудничеству в этой сфере.

«Мы хотели бы расширить сотрудничество в области освоения Луны. Приглашаем все страны участвовать в создании лунной станции, проектом которой мы занимаемся вместе с Россией. Использование ближнего космоса должно быть безопасным в долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем инициативу России в этом отношении», — заявил представитель КНР.