Китай пригласит не менее 50 стран к участию в проекте своей лунной станции

Опубликовано 27 июля 2024, 01:30
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Китай пригласит не менее 50 стран к участию в проекте своей лунной станцииМного соглашений уже подписано
Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйрен в интервью телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил, что страна намерена пригласить не менее 50 других государств для участия в проекте Международной лунной научно-исследовательской станции (International Lunar Research Station, ILRS).
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Инженер заявил, что Китай хочет видеть среди своих партнёров по исследованию Луны как «страны глобального Юга, развивающиеся страны БРИКС», так и западные страны. У Вэйрен подчеркнул, что китайское космическое ведомство подписало соглашения о сотрудничестве по станции ILRS с более чем 10 государствами и около 30 иностранными исследовательскими институтами.
«Мы надеемся работать с 50 странами, пригласив 500 иностранных научно-исследовательских институтов и 5000 иностранных научных сотрудников для совместного строительства нашей международной лунной научно-исследовательской станции», — заявил эксперт.