Китай пригласит не менее 50 стран к участию в проекте своей лунной станции

Инженер заявил, что Китай хочет видеть среди своих партнёров по исследованию Луны как «страны глобального Юга, развивающиеся страны БРИКС», так и западные страны. У Вэйрен подчеркнул, что китайское космическое ведомство подписало соглашения о сотрудничестве по станции ILRS с более чем 10 государствами и около 30 иностранными исследовательскими институтами.

«Мы надеемся работать с 50 странами, пригласив 500 иностранных научно-исследовательских институтов и 5000 иностранных научных сотрудников для совместного строительства нашей международной лунной научно-исследовательской станции», — заявил эксперт.