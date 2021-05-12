Наука и технологии
Сегодня в 15:29
Китай пригрозил отомстить за Huawei «ударом» по Ericsson
Компания лишится возможности поставлять оборудование в Поднебесную
В сети появилась информация, судя по которой можно сказать об усталости Китая от санкций в отношении Huawei. Так, если верить The Wall Street Journal, намерен «ударить» по Ericsson, если Швеция решит заблокировать в страну ввоз 5G-оборудования техногиганта.
Подобная угроза может оказаться вполне действенной, так как именно компания Ericsson была приглашена для расширения китайской сети 5G. Как пишет издание, теперь сотрудничество может сорваться из-за запрета операторам беспроводной связи в Швеции использовать китайское оборудование Huawei. Сам запрет был одобрен ещё в октябре 2020 года.
Отметим, что сама китайская компания намерена обжаловать решение в суде уже в ближайшие недели. Но если ей это не удастся, то Китай заблокирует поставки Ericsson в страну.