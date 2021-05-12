Китай пригрозил отомстить за Huawei «ударом» по Ericsson

Подобная угроза может оказаться вполне действенной, так как именно компания Ericsson была приглашена для расширения китайской сети 5G. Как пишет издание, теперь сотрудничество может сорваться из-за запрета операторам беспроводной связи в Швеции использовать китайское оборудование Huawei. Сам запрет был одобрен ещё в октябре 2020 года.

Отметим, что сама китайская компания намерена обжаловать решение в суде уже в ближайшие недели. Но если ей это не удастся, то Китай заблокирует поставки Ericsson в страну.