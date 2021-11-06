Китай принудительно заберёт в армию любых граждан от 18 до 55 лет в случае войны с Тайванем

Всекитайское собрание народных представителей, или парламент Китая, является органом «резиновой печати», — без которого высшее руководства страны не может принять окончательное решение. Поэтому поправки к законам, касающимся обороны, обычно требуют двух-трёх раундов обсуждения в Постоянном комитете Китайского народного собрания (КНС), который собирается примерно раз в один-два месяца.

Теперь же подобные решения передаются в руки центральной власти. Этот шаг происходит на фоне роста напряжённости в Тайваньском проливе и рассматривается как попытка Пекина подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.

Поправки вносятся в срочном порядке и в дальнейшем позволят делать это «на лету». По новому регламенту Постоянный комитет КНС скорректировал процесс внесения поправок в четыре закона: Закон о мобилизации национальной обороны, Закон о гражданской противовоздушной обороне, Закон о транспорте национальной обороны и Закон об образовании национальной обороны.

Закон о мобилизации для национальной обороны предусматривает, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и женщины в возрасте от 18 до 55 лет могут быть мобилизованы для целей национальной обороны, если «государственный суверенитет, объединение, территориальная целостность или безопасность находятся под угрозой». То есть гражданские лица могут быть призваны на военную службу вплоть до достаточно зрелого возраста, что ранее было невозможно.

На фоне нововведений руководство Китая обратило внимание граждан на растущую напряжённость в отношениях с США по поводу Тайваня и Южно-Китайского моря. Вашингтон укрепляет сотрудничество с Тайбэем и работает с Европейским союзом и Японией, чтобы противостоять растущему влиянию Пекина. Хотя президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о продолжении диалога, Китай, как отмечается, всё больше обеспокоен возможностью возникновения военной ситуации.