Китай признал взрыв ракеты, выведшей на орбиту спутники связи

Ракета «Чанчжэн-6А», запущенная с космодрома Тайюань на севере КНР, развалилась на орбите, после чего в космическом пространстве были обнаружены 50 обломков. Об этом сообщило NASA, заявив об опасности обнаруженных фрагментов для окружающих спутников.

Китайские СМИ никак не освещали этот момент. При этом информация о ракете обошла китайские госресурсы: новость опубликовали соцсети и популярные информационные платформы.

В итоге МИД Китая признал взрыв ракеты на орбите и сообщил о принятии необходимых мер.