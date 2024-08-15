Наука и технологии
Опубликовано 15 августа 2024, 03:45
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Китай признал взрыв ракеты, выведшей на орбиту спутники связи

Образовалось много обломков
Власти Китая признались во взрыве ракеты-носителя, которая вывела на орбиту 18 спутников связи — аналогов американской системы Starlink — и оставила в космосе мусор.
Китай признал взрыв ракеты, выведшей на орбиту спутники связи

© Weibo

Ракета «Чанчжэн-6А», запущенная с космодрома Тайюань на севере КНР, развалилась на орбите, после чего в космическом пространстве были обнаружены 50 обломков. Об этом сообщило NASA, заявив об опасности обнаруженных фрагментов для окружающих спутников.

Китайские СМИ никак не освещали этот момент. При этом информация о ракете обошла китайские госресурсы: новость опубликовали соцсети и популярные информационные платформы.

В итоге МИД Китая признал взрыв ракеты на орбите и сообщил о принятии необходимых мер.

Источник:Bloomberg
Автор:Андрей Кадуков
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