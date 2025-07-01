Китай продемонстрировал технологическую устойчивость на фоне давления США

В центре внимания оказалась самостоятельность китайских компаний, особенно в условиях запрета США на экспорт чипов и специализированного программного обеспечения. Например, стартап из Сучжоу, занимающийся производством гуманоидных роботов, утверждает, что почти все компоненты разрабатывает внутри страны, за исключением стандартных чипов, которые закупаются на внутреннем и внешнем рынках, но не в США.

Другие компании, такие как AISpeech, занимаются созданием автомобильных голосовых помощников и работают без доступа к самым передовым полупроводникам. Представители бизнеса заявляют, что полагаются на внутренние ресурсы, включая локальные цепочки поставок и сильную научную базу, например, в Нанкине, где публикуется в три раза больше научных работ, чем в Нью-Йорке.

Тем временем Пекин ограничил экспорт редкоземельных магнитов, важных для западной промышленности, в ответ на ограничения США. Поддержку развитию технологий оказывают и государственные органы, однако предприниматели избегают открытых обсуждений субсидий, акцентируя внимание на адаптации к новым условиям.