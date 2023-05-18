Китай продолжил усиливать своё влияние в космосе: на орбиту выпущен 56-й навигационный спутник

14:36, 18 мая 2023
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Китай продолжил усиливать своё влияние в космосе: на орбиту выпущен 56-й навигационный спутникДля улучшения геопозиционирования и усиления спутниковой группировки
Китай вывел первый резервный спутник на геостационарную орбиту. Это 56-й спутник в структуре китайской национальной навигационной системы Beidou.
Как сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), вывод резервного спутника повысит надёжность группировки Beidou и обеспечит быстрое и высокоточное геопозиционирование.
Аппарат был запущен на ракете-носителе CZ-3B с космодрома Сичан, расположенного в юго-западной провинции Сычуань.