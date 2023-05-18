Китай продолжил усиливать своё влияние в космосе: на орбиту выпущен 56-й навигационный спутник

Как сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), вывод резервного спутника повысит надёжность группировки Beidou и обеспечит быстрое и высокоточное геопозиционирование.

Аппарат был запущен на ракете-носителе CZ-3B с космодрома Сичан, расположенного в юго-западной провинции Сычуань.