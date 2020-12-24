Китай проведёт первые воздушные испытания конкурента МС-21 за пределами лётного центра

В сети появилась интересная информация о планах китайских специалистов. Как оказалось, они планируют провести первые воздушные испытания конкурента МС-21 за пределами лётного центра. Да, речь идёт о том самом пассажирском авиалайнере C919, который частенько обсуждают китайские СМИ.