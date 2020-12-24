Наука и технологии
Вчера 19:19
Китай проведёт первые воздушные испытания конкурента МС-21 за пределами лётного центра
Также C919 не раз называли «убийцей Boeing 737 MAX»
В сети появилась интересная информация о планах китайских специалистов. Как оказалось, они планируют провести первые воздушные испытания конкурента МС-21 за пределами лётного центра. Да, речь идёт о том самом пассажирском авиалайнере C919, который частенько обсуждают китайские СМИ.
Согласно имеющимся данным, уже совсем скоро может состояться рейс Шанхай-Ухань. Именно этот полёт станет первым подобным для китайского самолёта.
Мы ещё на один шаг приближаемся к получению сертификата лётной годности. Это в итоге позволит потеснить на мировом рынке фактически сложившуюся межкорпоративную американо-европейскую монополию.
Отметим, что изначально C919 был анонсирован под лозунгами «убийца Boeing 737 MAX». При этом многие эксперты также сходятся во мнении, что пассажирский самолёт является серьёзным конкурентом для разрабатываемого в России МС-21.