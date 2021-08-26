Китай проверит свои истребители скоростью в 30 раз выше скорости звука

Как отмечает источник, JF22 — аэродинамическая труба, не имеющая аналогов. В основном существующие трубы позволяют проводить исследования на скорости потока не превышающей скорость звука больше чем в три раза. Только китайская JF12 даёт скорость в 9 раз, но в пределах ста миллисекунд.

Уже в ходе строительства трубы было принято решение увеличить её характеристики. Сначала по замыслу разработчиков она должна была создавать поток газа со скоростью течения до 25 раз выше скорости звука, Принцип работы заключается в создании, поджигании и взрыве смеси кислорода, водорода и азота с помощью детонационных камер. Отмечается, что работы по строительству трубы ведутся с 2018 года.