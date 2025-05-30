Китай провёл испытания первого прототипа ускорителя с вертикальным взлётом

Опубликовано 30 мая 2025, 04:301 мин.
Китай провёл испытания первого прототипа ускорителя с вертикальным взлётомПосадка также вертикальная
Китайская компания Sepoch, производитель ракетных двигателей, успешно осуществила первый вертикальный взлёт и посадку испытательной ракеты Yuanxingzhe-1 (Юаньсинчжэ-1).
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Прототип совершил вертикальный автоматизированный взлёт, поднявшись на 2,5 км, после чего двигатели отключились и аппарат совершил мягкую вертикальную посадку в водах прибрежного города Хайян.
Sepoch объявила об успешных восьми этапах испытания. Для ракеты диаметром 4,2 м и высотой 26,8 м производитель использовал нержавеющую сталь. Аппарат достиг заданной высоты 2,5 км за 125 секунд. Для испытания применялись метано-жидкокислородные двигатели Longyun.
Как сообщается, это испытание заложило основу для будущего орбитального запуска YXZ-1, на английском языке обозначаемого как Hiker-1.