Китай провёл забег роботов-гуманоидов в пустыне Гоби

Забег был проведён в конце сентября. Бежали два робота ростом 170 см и весом 65 кг. Один робот бежал «босиком», второго обули в кроссовки.

Обутый гуманоид бежал вторым, но обогнал другого робота. Star1, бежавший в кроссовках, развил скорость до 3,6 метра в секунду в течение 34 минут, что и обусловило его победу.

Как отмечается, обе модели оснащены фирменными двигателями с крутящим моментом 400 Нм, включающими «прецизионные планетарные редукторы, высокоточные энкодеры и драйверы», а также высокоскоростные коммуникационные модули. ИИ, на котором работают гуманоиды, имеет частоту до 275 МГц, помогая машинам воспринимать окружающий мир и адаптироваться к разным условиям.