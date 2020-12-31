Китай пытается сделать из коронавируса гостайну

Расследование на данную тему провели специалисты Associated Press (AP). По их словам, прежде чем опубликовать какой-либо материал по теме нового вируса, его проверяет специальная комиссия при китайском правительстве. При этом власти страны выделяют сотни тысяч долларов ученём, изучающим происхождение коронавируса.

Журналисты AP также отметили, что согласно их данным, персоналу китайских лабораторий запрещалось передавать какие-либо данные, образцы или другую информацию о COVID-19 работника сторонних учреждений или отдельным лицам.

Издание заявляет, что на сегодняшний день пещеры, в которых обитают летучие мыши, предположительно виновные в пандемии, находятся под пристальным наблюдением китайских властей.