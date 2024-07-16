Китай раскритиковал субсидии США на электромобили из Северной Америки

Закон изменил систему федеральных налоговых льгот для покупки новых автомобилей EV. Если раньше налоговый вычет зависел от емкости батареи, то теперь он зависит от места сборки автомобиля и батареи, а также от происхождения минерального сырья для батареи. Чтобы получить право на льготу, окончательная сборка должна осуществляться в Северной Америке, а большая часть батареи должна производиться в той же Северной Америке или у партнеров США по свободной торговле.

Опасения китайских автопроизводителей усугубляет закон США, запрещающий предоставлять налоговые субсидии автомобилям компаний, связанных с «иностранными организациями, вызывающими обеспокоенность», к которым и относится Китай.