Китай раскритиковал субсидии США на электромобили из Северной Америки

Опубликовано 16 июля 2024, 06:00
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Китай раскритиковал субсидии США на электромобили из Северной АмерикиЗаявляя о недобросовестной торговой практике
Спор между США и Китаем по поводу субсидий на электромобили (EV) обострился, и Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой создать специальную комиссию для расследования этого вопроса. По данным Reuters, Китай утверждает, что субсидии США на электромобили в рамках Закона о снижении инфляции 2022 года представляют собой «несправедливые торговые барьеры».
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Закон изменил систему федеральных налоговых льгот для покупки новых автомобилей EV. Если раньше налоговый вычет зависел от емкости батареи, то теперь он зависит от места сборки автомобиля и батареи, а также от происхождения минерального сырья для батареи. Чтобы получить право на льготу, окончательная сборка должна осуществляться в Северной Америке, а большая часть батареи должна производиться в той же Северной Америке или у партнеров США по свободной торговле.
Опасения китайских автопроизводителей усугубляет закон США, запрещающий предоставлять налоговые субсидии автомобилям компаний, связанных с «иностранными организациями, вызывающими обеспокоенность», к которым и относится Китай.