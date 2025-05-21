Китай расширяет ИИ-влияние: Малайзия внедрит чипы HUAWEI и модели DeepSeek

Правительство страны называет проект шагом к «цифровому суверенитету» и заявляет, что все данные будут храниться, обрабатываться и использоваться исключительно внутри страны.

Хотя официально бренд HUAWEI не назван, речь идёт о чипах Ascend и серверах CloudMatrix, которые считаются главными конкурентами решений NVIDIA в Китае.

Таким образом, Малайзия становится первой страной за пределами КНР, внедряющей подобную архитектуру. Это может вызвать недовольство США, поскольку HUAWEI находится под американскими санкциями, а экспорт её технологий запрещён.

Примечательно, что ранее Малайзию уже подозревали в поставках видеокарт NVIDIA в Китай, обходя торговые ограничения. Теперь, с опорой на HUAWEI и DeepSeek, страна рискует попасть под пристальное внимание со стороны Вашингтона.

Но для Пекина это явная победа: китайские ИИ-компоненты выходят на международный рынок в обход Запада.