Китай рассказал о быстрых темпах распространения коронавируса

В рамках данного совещания генеральный секретарь КПК сообщил, что на сегодняшний день зафиксирован быстрый рост темпов распространения нового вируса. Кроме того, он также заявил, что сложившуюся ситуацию можно идентифицировать как сложную. Сообщается, что в ходе собрания было принято решение сформировать руководящую группу партию, которая займется координацией действий по предотвращению и борьбе с коронавирусом нового типа.

Напомним, что на данный момент в 25 провинциях Китая с населением 1,2 млрд жителей объявлен критических уровень ЧС. Более того, для того, чтобы остановить растущее быстрыми темпами распространение вируса- некоторые города и вовсе были закрыты.