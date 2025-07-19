Китай разработал «умный» беспилотник с вертикальным взлётом и посадкой

Этот беспилотник имеет размах крыльев 2,6 метра и длину 1,8 метра, взлетает и садится вертикально без взлётной полосы, в этом одна из ключевых особенностей этого дрона. Аппарат оснащён камерами, сенсорами и «интеллектуальной системой управления» для автоматического определения целей, планирования маршрутов и избегания опасностей.

Беспилотник способен быстро доставлять данные о масштабе бедствия и развивать более высокую скорость, чем обычно использующиеся для этих целей квадрокоптеры. БПЛА уже протестирован в горном районе Сычуань.

Название этой модели не раскрывается, однако внешне напоминает американский MQ-35 V-BAT и может использоваться в тактике роя дронов для повышения надёжности разведки и эффективности атак.