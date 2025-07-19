Китай разработал «умный» беспилотник с вертикальным взлётом и посадкой

Опубликовано 19 июля 2025, 16:301 мин.
Китай разработал «умный» беспилотник с вертикальным взлётом и посадкойДля работы при стихийных бедствиях
Китайская газета South China Morning Post сообщила, что в КНР создали «умный» БПЛА с искусственным интеллектом для работы в зонах стихийных бедствий.
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Этот беспилотник имеет размах крыльев 2,6 метра и длину 1,8 метра, взлетает и садится вертикально без взлётной полосы, в этом одна из ключевых особенностей этого дрона. Аппарат оснащён камерами, сенсорами и «интеллектуальной системой управления» для автоматического определения целей, планирования маршрутов и избегания опасностей.
Беспилотник способен быстро доставлять данные о масштабе бедствия и развивать более высокую скорость, чем обычно использующиеся для этих целей квадрокоптеры. БПЛА уже протестирован в горном районе Сычуань.
Название этой модели не раскрывается, однако внешне напоминает американский MQ-35 V-BAT и может использоваться в тактике роя дронов для повышения надёжности разведки и эффективности атак.