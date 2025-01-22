Китай решил экономить энергию, освещая Луну лазерами

Этот метод предполагает передачу энергии с помощью лазерных лучей от спутников на лунной орбите к приемникам на поверхности, где свет преобразуется в электричество.

На Луне ночи длятся 14 дней, и температура может опускаться до -200°C. LWPT способна стать решением для обеспечения энергии в такие периоды, а также для работы в постоянно затененных кратерах, где находятся запасы водяного льда.

Технология также поддержит строительство Международной лунной исследовательской станции (ILRS), запланированной Китаем на 2030-е годы. Однако разработка требует преодоления сложностей, связанных с эффективностью передачи, видимостью и точностью наведения.

LWPT рассматривается как гибкое и масштабируемое решение, способное сыграть ключевую роль в устойчивом освоении Луны.