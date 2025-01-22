Наука и технологии
Опубликовано 22 января 2025, 08:44
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Китай решил экономить энергию, освещая Луну лазерами

Интересный подход
Китайские ученые предложили использовать лазерную беспроводную передачу энергии (LWPT) для обеспечения энергией космических аппаратов на Луне.
Китай решил экономить энергию, освещая Луну лазерами
© Ferra

Этот метод предполагает передачу энергии с помощью лазерных лучей от спутников на лунной орбите к приемникам на поверхности, где свет преобразуется в электричество.

На Луне ночи длятся 14 дней, и температура может опускаться до -200°C. LWPT способна стать решением для обеспечения энергии в такие периоды, а также для работы в постоянно затененных кратерах, где находятся запасы водяного льда.

Технология также поддержит строительство Международной лунной исследовательской станции (ILRS), запланированной Китаем на 2030-е годы. Однако разработка требует преодоления сложностей, связанных с эффективностью передачи, видимостью и точностью наведения.

LWPT рассматривается как гибкое и масштабируемое решение, способное сыграть ключевую роль в устойчивом освоении Луны.

Источник:Space
Автор:Булат Кармак
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