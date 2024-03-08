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Наука и технологии
Опубликовано 08 марта 2024, 21:07
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Китай решил привлечь более $ 27 миллиардов для развития полупроводников

В ответ на ограничения США
Китай готовит более $ 27 миллиардов для своего крупнейшего фонда для полупроводников, ускоряя разработку передовых технологий в ответ на кампанию США по торможению его роста. Национальный фонд интегральных микросхем собирает капитал от местных правительств и государственных предприятий для своего третьего фонда, который должен превысить 200 миллиардов юаней своего предшественника.
Китай решил привлечь более $ 27 миллиардов для развития полупроводников

© Ferra.ru

Big Fund поддерживается государством и расширяет свои полномочия, когда США готовятся ужесточить технологические ограничения для торможения китайского прогресса в полупроводниках и искусственном интеллекте.

Большая часть капитала для третьего этапа фонда Big Fund, вероятно, поступит от местных правительств, их инвестиционных фондов и государственных предприятий, в то время как центральное правительство внесет лишь небольшой вклад. Пекинская цель — объединить ценные капиталы по всей стране для крупных проектов, ключевой элемент президента Си Цзиньпина «всенародного» подхода.

Обновленный подход Пекина к самостоятельности происходит в то время, когда США призывают союзников, включая Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию, ужесточить ограничения на доступ Китая к технологиям полупроводников и устранить пробелы в существующих контролях на экспорт. Big Fund играет ключевую роль в этом процессе.