Китай решил привлечь более $ 27 миллиардов для развития полупроводников

Big Fund поддерживается государством и расширяет свои полномочия, когда США готовятся ужесточить технологические ограничения для торможения китайского прогресса в полупроводниках и искусственном интеллекте.

Большая часть капитала для третьего этапа фонда Big Fund, вероятно, поступит от местных правительств, их инвестиционных фондов и государственных предприятий, в то время как центральное правительство внесет лишь небольшой вклад. Пекинская цель — объединить ценные капиталы по всей стране для крупных проектов, ключевой элемент президента Си Цзиньпина «всенародного» подхода.

Обновленный подход Пекина к самостоятельности происходит в то время, когда США призывают союзников, включая Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию, ужесточить ограничения на доступ Китая к технологиям полупроводников и устранить пробелы в существующих контролях на экспорт. Big Fund играет ключевую роль в этом процессе.