Китай снабдил российскую армию защитными масками и костюмами

Так, судя по опубликованным на странице данным, 22 и 24 мая Народно-освободительная армия Китая “поставила маски, защитные костюмы и другую противоэпидемическую материальную помощь” войскам сразу нескольких стран, в число которых вошла как Россия, так и Монголия с Восточной Тиморой.

”Вирус не знает границ, эпидемия не различает рас”, — говорится в тексте сообщения.

Напомним, ранее стало известно о том, что китайская сторона поддержала борьбу России с коронавирусом SARS-CoV-2 на фоне обвинений в занижении смертности от COVID-19. Так, представитель страны Чжао Лицзянь выступил с заявлением, в котором он призвал международное сообщество объединиться в борьбе с эпидемией, а не заниматься поспешными выводами и ”сваливать вину на других”.