Опубликовано 05 ноября 2025, 10:301 мин.
Китай снизил расходы на электроэнергию для дата-центров на 50%Субсидии стимулируют использование отечественных чипов
Китай увеличил субсидии для крупных дата-центров, позволяя сокращать счета за электроэнергию до 50%. Меры направлены на поддержку отечественной полупроводниковой отрасли и усиление конкуренции с США.
© Ferra.ru
Власти в регионах предоставляют новые льготы крупным технологическим компаниям, таким как ByteDance, Alibaba и Tencent. Ранее эти компании столкнулись с ростом затрат на электричество после запрета на покупку зарубежных чипов для искусственного интеллекта, включая Nvidia.
Рост расходов был связан с использованием отечественных микросхем от Huawei и Cambricon, которые уступают зарубежным аналогам по энергоэффективности. В ответ местные правительства провинций с высокой концентрацией дата-центров — Ганьсу, Гуйчжоу и Внутренняя Монголия — предложили компенсации, снижающие счета за электроэнергию до половины, при условии использования китайских процессоров.