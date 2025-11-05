Китай снизил расходы на электроэнергию для дата-центров на 50%

Власти в регионах предоставляют новые льготы крупным технологическим компаниям, таким как ByteDance, Alibaba и Tencent. Ранее эти компании столкнулись с ростом затрат на электричество после запрета на покупку зарубежных чипов для искусственного интеллекта, включая Nvidia.

Рост расходов был связан с использованием отечественных микросхем от Huawei и Cambricon, которые уступают зарубежным аналогам по энергоэффективности. В ответ местные правительства провинций с высокой концентрацией дата-центров — Ганьсу, Гуйчжоу и Внутренняя Монголия — предложили компенсации, снижающие счета за электроэнергию до половины, при условии использования китайских процессоров.