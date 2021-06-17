Китай состыковал корабль с трёмя космонавтами с собственной космической станцией

На борту корабля находились три космонавта из Китая: 56-летний опытный космонавт Не Хайшэн (командир) , 54-летний Лю Бомин и новичок космических полётов — 45-летний Тан Хунбо, пишет Синьхуа. Стоит отметить, что данный полёт для Китая первый с 2016 года, в котором приняли участие люди.

Сообщается, что свежая миссия позволит космонавтам установить новый рекорд по длительности пилотируемого космического полета в Китае. До этого максимальная длительность пребывания китайских космонавтов в космосе составляла 33 дня.

Ожидается, что члены экипажа займутся осуществлением оперативного управления комплексом основного модуля, проводить научные эксперименты и т.д.