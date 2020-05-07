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Китай совершил неудачный запуск собственной многоразовой ракеты
Посмотрим, как китайские инженеры проведут работу над ошибками
Издание Phys.org опубликовало свежий материал, в котором рассказывается о неудачном запуске китайской многоразовой ракеты Long March-5B с космодрома Вэньчан 5 мая 2020 года. Так, если сама ракета сумела вполне успешно стартовать, то одна из ее частей при возвращении столкнулась с непредвиденными проблемами.
Так, по планам китайских инженеров, еще 6 мая на Землю должна была приземлиться первая часть этой ракеты. Но во время процесса возвращения с грузовым отсеком случилась “аномалия” (так это называют представители Китайского космического агентства), в результате чего приземление оказалось неудачным.
Стоит отметить, что впереди еще приземление самой Long March-5B, которое должно состояться 8 мая текущего года. При этом напомним, что ученые считают, что проект Long March-5B представляет из себя самый амбициозный космический проект поднебесной за последние несколько лет.