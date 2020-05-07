Китай совершил неудачный запуск собственной многоразовой ракеты

Так, по планам китайских инженеров, еще 6 мая на Землю должна была приземлиться первая часть этой ракеты. Но во время процесса возвращения с грузовым отсеком случилась “аномалия” (так это называют представители Китайского космического агентства), в результате чего приземление оказалось неудачным.

Стоит отметить, что впереди еще приземление самой Long March-5B, которое должно состояться 8 мая текущего года. При этом напомним, что ученые считают, что проект Long March-5B представляет из себя самый амбициозный космический проект поднебесной за последние несколько лет.