Китай создал радар для отслеживания американских ракет

Это корабельная система, и вскоре будет установлена на китайских кораблях, что «полностью изменит баланс сил в Мировом океане». Как сообщают разработчики «Ока Саурона», радар сможет обнаруживать баллистические ракеты на расстоянии до 4,5 тысяч км. Как отмечается, на таком же расстоянии друг от друга находятся Южный Китай и Северная Австралия.

В радиусе 3,5 тысяч км радар сможет следить за несколькими целями одновременно. Причём конфигурация радара выполнена так, что подходит для установки как на старых, так и на новых кораблях китайского ВМФ. В настоящее время в строю у Китая 2 авианосца, 3 вертолётоносца, 43 фрегата, 50 эсминцев, 72 сторожевых корабля.

Новейший китайский радар — фазированная решётка, состоящая из нескольких тысяч приёмопередатчиков, каждый из которых может отправлять и принимать сигналы как независимый радар. Совместное функционирование отдельных устройств генерирует импульсные электромагнитные сигналы мощностью до 30 МВт. При этом размер радара примерно с комод.