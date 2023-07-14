Китай создал специального робота-помощника для стариков

Это гуманоиды серии GR-1, ростом 165 см, весом 55 кг, грузоподъёмность роботов — 50 кг. Максимальная скорость ходьбы, которую способны развивать GR-1, составляет 5 км/ч. Вместо гидравлических суставов у этих роботов установлены электрические приводы, что даёт машинам гибкость.

Благодаря таким характеристикам гуманоиды смогут переносить лежачих больных, помогать инвалидам-колясочникам преодолевать различные препятствия. Для этого GR-1 наделены способностью реагировать на действия человека, поднимать и переносить хрупкие предметы, и оценивать возникшее перед ними препятствие. Но пока гуманоиды не обучены полноценно ориентироваться в пространстве в автономном режиме.