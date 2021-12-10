Китай создал убивающий COVID-19 металл

Исследователи скорректировали сплав стали. В состав этого нового материала добавили на десять процентов больше меди, которая обладает дезинфицирующими свойствами. Это позволяет убить до 99,75 процента клеток коронавируса в течение трех часов.



Металл сможет ликвидировать не только SARS-CoV-2, но и вирус гриппа H1N1, а также кишечную палочку, так считают ученые.



На обычной поверхности вирус может сохраняться на протяжении двух-трех дней. Ученые планируют запустить производство «антиковидной» стали уже через полгода. Они намерены делать из этого материала дверные ручки, кнопки лифтов и тд.