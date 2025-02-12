Китай создаст команду защиты Земли от астероидов

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в конце декабря астрономами Гавайского университета. По оценкам Европейского космического агентства (ESA), вероятность его падения на Землю составляет 2,2%, что сделало его самым опасным объектом в текущем списке рисков. Размер астероида оценивается от 40 до 90 метров, и его обнаружение активировало международные механизмы мониторинга.

Вскоре после этого Китайское государственное управление науки, технологий и промышленности для национальной обороны объявило набор специалистов для работы в области планетарной защиты. Новые сотрудники будут заниматься мониторингом астероидов и разработкой систем раннего предупреждения.

Методы защиты от астероидов могут быть разными. В 2022 году NASA впервые успешно изменила траекторию астероида, столкнувшись с ним в рамках миссии DART. Китай также может рассмотреть подобные стратегии или разработать новые технологии для предотвращения угрозы.