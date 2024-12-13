Китай создаст комитет для разработки стандартов в области ИИ

Опубликовано 13 декабря 2024, 23:591 мин.
Китай создаст комитет для разработки стандартов в области ИИИ оценкой рисков технологий
Министерство промышленности Китая объявило о создании технического комитета по стандартизации в области искусственного интеллекта (ИИ). Комитет будет работать над разработкой отраслевых стандартов для таких технологий, как большие языковые модели и оценка рисков ИИ.
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В состав комитета войдут 41 представитель, включая специалистов из крупнейшей технологической компании Baidu и ведущих академических учреждений, таких как Пекинский университет. Как сообщает министерство, создание данного органа отражает стремление Китая активно регулировать быстро развивающийся сектор ИИ, при этом поддерживая его развитие.
Китай предпринимает шаги для нахождения баланса между контролем за ИИ и его продвижением, учитывая глобальные опасения по поводу безопасности и этических вопросов. Страна уже заняла более проактивную позицию по регулированию технологий ИИ, в отличие от более позднего вмешательства в такие сферы, как мобильный интернет и электронная коммерция.