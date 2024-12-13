Китай создаст комитет для разработки стандартов в области ИИ

В состав комитета войдут 41 представитель, включая специалистов из крупнейшей технологической компании Baidu и ведущих академических учреждений, таких как Пекинский университет. Как сообщает министерство, создание данного органа отражает стремление Китая активно регулировать быстро развивающийся сектор ИИ, при этом поддерживая его развитие.

Китай предпринимает шаги для нахождения баланса между контролем за ИИ и его продвижением, учитывая глобальные опасения по поводу безопасности и этических вопросов. Страна уже заняла более проактивную позицию по регулированию технологий ИИ, в отличие от более позднего вмешательства в такие сферы, как мобильный интернет и электронная коммерция.