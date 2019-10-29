Китай создаст производство неподконтрольной США электроники

Учитывая тот факт, что Китай уже является крупнейшим в мире импортером микросхем, долгожданный фонд в 29 млрд долларов только усилит позиции Пекина в вопросе создания собственного производства микросхем, на основе собственных разработок. Таким образом велика вероятность, что Huawei и подобные ей компании будут ощущать еще меньшую зависимость от санкций США, так как внутри самого Китая будет развернута масштабная разработка и производство собственных чипсетов.

Напомним, что еще в 2014 году власти Китая создали свой первый фонд, который выделял средства на интегральные микросхемы, таким образом поддерживая основные инициативы местных производителей, связанные с разработкой передовых процессоров.