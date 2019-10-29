Наука и технологии
Сегодня 11:34
Китай создаст производство неподконтрольной США электроники
На это правительство выделило несколько десятков миллиардов долларов
Как стало известно, правительство Китая создало фонд, финансируемый государством, на общую сумму 29 млрд долларов. Планируется, что эти деньги будут инвестированы в местную полупроводниковую промышленность, тем самым лишая китайских производителей зависимости от технологий США.
Учитывая тот факт, что Китай уже является крупнейшим в мире импортером микросхем, долгожданный фонд в 29 млрд долларов только усилит позиции Пекина в вопросе создания собственного производства микросхем, на основе собственных разработок. Таким образом велика вероятность, что Huawei и подобные ей компании будут ощущать еще меньшую зависимость от санкций США, так как внутри самого Китая будет развернута масштабная разработка и производство собственных чипсетов.
Напомним, что еще в 2014 году власти Китая создали свой первый фонд, который выделял средства на интегральные микросхемы, таким образом поддерживая основные инициативы местных производителей, связанные с разработкой передовых процессоров.
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