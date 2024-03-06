Китай создаст возвращаемые ракеты-носители к 2026 году

Эти ракеты предоставят быстрый ремонт и повторное использование, что является значимым шагом в развитии китайской космической программы. Кроме того, специалисты корпорации работают над высокоэффективными твердотопливными и многоразовыми кислородно-метановыми двигателями, отметили в CASC.

Корпорация стремится удовлетворить растущий спрос на коммерческие запуски и демонстрирует постепенный прогресс в освоении ключевых технологий для многоразовых ракет. В августе 2023 года CASC успешно провела испытания технологии вертикального взлета и посадки, подтвердив перспективы в создании возвращаемых ракет.