Китай создаст возвращаемые ракеты-носители к 2026 году

Опубликовано 06 марта 2024, 13:26
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Китай создаст возвращаемые ракеты-носители к 2026 годуДиаметром 4 и 5 метров
Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) ускоряет разработку многоразовых ракет-носителей диаметром 4 и 5 метров. Главный конструктор CASC, Жун И, объявила, что первые запуски новых моделей запланированы на 2025 и 2026 годы.
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Эти ракеты предоставят быстрый ремонт и повторное использование, что является значимым шагом в развитии китайской космической программы. Кроме того, специалисты корпорации работают над высокоэффективными твердотопливными и многоразовыми кислородно-метановыми двигателями, отметили в CASC.
Корпорация стремится удовлетворить растущий спрос на коммерческие запуски и демонстрирует постепенный прогресс в освоении ключевых технологий для многоразовых ракет. В августе 2023 года CASC успешно провела испытания технологии вертикального взлета и посадки, подтвердив перспективы в создании возвращаемых ракет.