Китай спустил на воду первое в мире беспилотное исследовательское судно

22:18, 13 января 2023
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Китай спустил на воду первое в мире беспилотное исследовательское судноОсновные системы — китайские
Центральное телевидение Китая сообщило о спуске на воду первого в мире беспилотного научно-исследовательского судна, построенного в КНР.
Фото: Сgtn.com
Все основные системы и агрегаты разработаны в Китае. Судно оснащено системой автономной навигации, технологией дистанционного управления. Для исследований на борту установлена аппаратура для взятия проб, ведения океанографической съёмки, картографии. Судно можно использовать и для патрулирования.
Длина исследовательского морского беспилотника составляет 88,5 метров, ширина — 14 метров, расчётная высота борта — 6,1 метра. Судно может развивать скорость в 18 узлов, в экономичном режиме — 13.
Источник:CGTN
Автор:Андрей КадуковТеги:
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