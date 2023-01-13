Китай спустил на воду первое в мире беспилотное исследовательское судно

Все основные системы и агрегаты разработаны в Китае. Судно оснащено системой автономной навигации, технологией дистанционного управления. Для исследований на борту установлена аппаратура для взятия проб, ведения океанографической съёмки, картографии. Судно можно использовать и для патрулирования.

Длина исследовательского морского беспилотника составляет 88,5 метров, ширина — 14 метров, расчётная высота борта — 6,1 метра. Судно может развивать скорость в 18 узлов, в экономичном режиме — 13.