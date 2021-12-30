Китай стал самой активной космической державой по итогам 2021 года

Всего страна увеличила количество о запусков на 40% по сравнению с прошлым годом. В течение 2021 года было совершено 55 космических запусков, это вывело Китай на первое место, на втором расположились США, на третьем — Россия.

Кроме этих достижений, в текущем году КНР запустила первый модуль для своей наиболее крупной космической станции, также впервые китайский марсоход прибыл на Красную планету, а сейчас китайцы работают над сверхтяжёлым носителем и перспективным космическим кораблём нового поколения.