Китай стал самой активной космической державой по итогам 2021 года

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Китай стал самой активной космической державой по итогам 2021 годаБыло совершено 55 запусков
В 2021 году Китай обогнал США и Россию по числу космических запусков.
Всего страна увеличила количество о запусков на 40% по сравнению с прошлым годом. В течение 2021 года было совершено 55 космических запусков, это вывело Китай на первое место, на втором расположились США, на третьем — Россия.
Кроме этих достижений, в текущем году КНР запустила первый модуль для своей наиболее крупной космической станции, также впервые китайский марсоход прибыл на Красную планету, а сейчас китайцы работают над сверхтяжёлым носителем и перспективным космическим кораблём нового поколения.
Источник: Голая наука