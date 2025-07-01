Китай станет крупнейшим производителем чипов в мире в уже 2025 году, обогнав Тайвань и США

Сейчас лидерство удерживает Тайвань с 23%, далее следуют Китай (21%), Южная Корея (19%), Япония (13%), США (10%) и Европа (8%).

В 2024 году Китай произвел 8,85 млн кремниевых пластин в месяц — на 15% больше, чем годом ранее. В следующем году этот показатель, по прогнозам, превысит 10 млн пластин. Рост обеспечен строительством 18 новых фабрик, включая недавний запуск 12-дюймового завода Huahong Semiconductor в Уси.

Несмотря на то что США потребляют 57% всех чипов в мире, они производят лишь 10% от общего объема и зависят от поставок из Азии.

Тем временем, Япония и Европа в основном покрывают внутренний спрос. Другие игроки, такие как Малайзия и Сингапур, обеспечивают около 6% глобальной мощности.

Хотя Китай лидирует по объему, его технологическая база пока уступает Западу. США продолжают вводить ограничения на экспорт передового оборудования, а Пекин вкладывает миллиарды в развитие отечественных технологий.