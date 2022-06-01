Китай тоже: специалисты Поднебесной изобрели нейросеть, создающую короткие видео на основе текста

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Китай тоже: специалисты Поднебесной изобрели нейросеть, создающую короткие видео на основе текстаАлгоритм работает на основе системы Google
В Китае создали нейросеть, которая по текстовому описанию создаёт короткие видео — «гифки».
Система называется CogVideo. Нейросеть обучили на основе 5,4 млн пар текстов-видео. На основании текста алгоритм создаёт GiF с частотой кадров 32 за 4 секунды.
Китайские специалисты используют наработки DALL-E 2 от OpenAI и Imagine от Google, генерирующую изображения по текстовому описанию, а DALL-E 2 улучшает их качество.