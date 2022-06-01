Китай тоже: специалисты Поднебесной изобрели нейросеть, создающую короткие видео на основе текста

Система называется CogVideo. Нейросеть обучили на основе 5,4 млн пар текстов-видео. На основании текста алгоритм создаёт GiF с частотой кадров 32 за 4 секунды.

Китайские специалисты используют наработки DALL-E 2 от OpenAI и Imagine от Google, генерирующую изображения по текстовому описанию, а DALL-E 2 улучшает их качество.