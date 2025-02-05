Китай ударит по Intel после расследования Google

Опубликовано 05 февраля 2025, 14:481 мин.
Китай ударит по Intel после расследования GoogleОтвет на тарифы США
После введения новых тарифов на китайские товары со стороны президента США Дональда Трампа, Пекин нанес ответный удар. Государственное управление Китая по регулированию рынка (SAMR) объявило о расследовании в отношении Google, обвиняя компанию в нарушении антимонопольного законодательства. Однако Google может быть не единственной целью китайских властей — по данным Financial Times, под прицелом оказалась и Intel.
По официальному заявлению SAMR, расследование Google связано с его операционной системой Android и возможными антиконкурентными действиями против китайских производителей, таких как Xiaomi и Oppo. Несмотря на новость, акции Google не пострадали и даже показали рост на 0,8% в ходе предварительных торгов.
Однако главная интрига заключается в возможном расследовании против Intel. Компания имеет в Китае производственные мощности, где тестирует и упаковывает свои процессоры для ноутбуков. По данным источников, решение о начале официального расследования против Intel во многом зависит от будущих отношений между США и Китаем.