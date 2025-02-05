Китай ударит по Intel после расследования Google

По официальному заявлению SAMR, расследование Google связано с его операционной системой Android и возможными антиконкурентными действиями против китайских производителей, таких как Xiaomi и Oppo. Несмотря на новость, акции Google не пострадали и даже показали рост на 0,8% в ходе предварительных торгов.

Однако главная интрига заключается в возможном расследовании против Intel. Компания имеет в Китае производственные мощности, где тестирует и упаковывает свои процессоры для ноутбуков. По данным источников, решение о начале официального расследования против Intel во многом зависит от будущих отношений между США и Китаем.