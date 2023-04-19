Китай уличили в создании сверхзвукового беспилотника-шпиона, способного летать в три раза быстрее скорости звука

Оказалось, что американский военные раскрыли планы китайского Министерства национальной обороны по улучшению своих возможностей наблюдения с помощью сверхзвуковых разведывательных дронов.

Согласно утекшим документам, китайская армия продолжает развивать свои технологии наблюдения. Эти разработки могут помочь Китаю «нацеливаться на американские военные корабли вокруг Тайваня и военные базы в регионе».

На спутниковых снимках, датированных 9 августа 2022 года, видны два ракетных разведывательных дрона WZ-8 на авиабазе в 350 милях от Шанхая. Эти дроны, запускаемые с бомбардировщиков, способны развивать скорость в три раза превышающую скорость звука.

Именно они могут помочь Китаю в оперативном картографировании, определении вражеской стратегии или проведении высокоскоростных ракетных ударов в будущих конфликтах.