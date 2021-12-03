Китай улучшит беспилотники для полётов высоко в горах

Разработчиком является компания China Aerospace Science and Technology Corp, полностью разработавшая и на днях испытавшая двигатель, предназначенный для полётов БПЛА в условиях высокогорья. Агрегат испытывали на высоте 5191 метр над уровнем моря днём и 4300 метров — ночью.

Все испытания проходили в условиях Тибетского высокогорья, где двигатель показал хорошие результаты. В целом двигатель может обеспечить высоту от 4 тысяч до 5200 метров над уровнем моря.