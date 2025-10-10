Китай усилил контроль за ввозом чипов Nvidia для снижения зависимости от США

Опубликовано 10 октября 2025, 16:161 мин.
Китай усилил контроль за ввозом чипов Nvidia для снижения зависимости от СШАПроверки полупроводников усилили на крупных портах страны
Китайские власти начали активнее контролировать импорт полупроводников, включая чипы компании Nvidia, чтобы сократить зависимость местных технологических фирм от американских решений. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, в последние недели в крупных портах Китая были направлены специальные группы таможенных инспекторов. Их задача — проводить более строгие проверки поставок чипов и другой высокотехнологичной продукции. Усиленные меры контроля стали частью государственной политики, направленной на снижение закупок процессоров, разработанных специально для китайского рынка.
Как отмечает FT, инициатива связана с рекомендациями регуляторов, которые ранее потребовали от ведущих компаний, включая ByteDance и Alibaba, приостановить тестирование и заказы чипов Nvidia. Проверки теперь распространяются и на другие типы продвинутых полупроводников.