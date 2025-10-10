Китай усилил контроль за ввозом чипов Nvidia для снижения зависимости от США

По данным издания, в последние недели в крупных портах Китая были направлены специальные группы таможенных инспекторов. Их задача — проводить более строгие проверки поставок чипов и другой высокотехнологичной продукции. Усиленные меры контроля стали частью государственной политики, направленной на снижение закупок процессоров, разработанных специально для китайского рынка.

Как отмечает FT, инициатива связана с рекомендациями регуляторов, которые ранее потребовали от ведущих компаний, включая ByteDance и Alibaba, приостановить тестирование и заказы чипов Nvidia. Проверки теперь распространяются и на другие типы продвинутых полупроводников.