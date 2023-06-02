Китай усилит производство ракет для ускоренного создания аналога Starlink

01:14, 02 июня 2023
1 мин.
Китай усилит производство ракет для ускоренного создания аналога StarlinkИ увеличения соответствующей спутниковой группировки
Китай начал наращивать производство средних ракет Long March 8, или Чанчжэн 8, для увеличения спутниковой орбитальной группировки Guowang.
Главная цель наращивания темпов производства — конкуренция и как можно скорейшее создание полноценных аналогов системы Starlink. Сообщается о намерениях Китая увеличить численность группировки Guowang до 13 тысяч аппаратов.
СМИ сообщают и том, что КНР начала активное строительство новых стартовых площадок на космодроме Вэньчан на острове Хайнань в южной части Китая, увеличено производство новых ракет и на соседнем предприятии. Планируется выпуск до 50 носителей Long March 8 в год.