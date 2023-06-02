Китай усилит производство ракет для ускоренного создания аналога Starlink

Главная цель наращивания темпов производства — конкуренция и как можно скорейшее создание полноценных аналогов системы Starlink. Сообщается о намерениях Китая увеличить численность группировки Guowang до 13 тысяч аппаратов.

СМИ сообщают и том, что КНР начала активное строительство новых стартовых площадок на космодроме Вэньчан на острове Хайнань в южной части Китая, увеличено производство новых ракет и на соседнем предприятии. Планируется выпуск до 50 носителей Long March 8 в год.