Китай успешно испытал космическую технологию, необходимую для работы 6G

Эта технология, которая была успешно протестирована в космосе, может стать ключевым элементом в разработке спутникового интернета и сетей 6G.

Тестирование «космической технологии оптического коммутатора» прошло в августе, когда устройство было отправлено на орбиту с помощью китайской ракеты-носителя Y7.

Основное преимущество этой технологии заключается в том, что она может передавать световые сигналы из одного места в другое без их преобразования в электрические сигналы, работая, по сути, как зеркало.

Команда учёных из Сианского института оптики и точной механики, который находится под эгидой Китайской академии наук, объявила об успешном тестировании этой технологии в космосе.

Данный прорыв может стать отправной точкой для создания нового поколения сетей связи и Интернета на основе спутниковых технологий.