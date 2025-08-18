Китай успешно испытал ракету Long March-10 — ключевой шаг к пилотируемой миссии на Луну

На космодроме острова Хайнань семь двигателей YF-100K были запущены одновременно, проработав 30 секунд и развив около 900 тонн тяги.

Инженеры подтвердили стабильную работу системы как в штатном, так и в форсированном режиме, собрав полный набор данных для дальнейших доработок.

Long March-10 заметно мощнее предыдущих китайских носителей: её суммарная тяга почти втрое превышает показатели Long March-5.

Полностью собранная ракета высотой 92 метра будет оснащена 21 двигателем, включая два боковых ускорителя. Она способна отправить к Луне до 27 тонн полезной нагрузки.

По плану, миссия на Луну потребует двух запусков: корабля Mengzhou с экипажем и модуля Lanyue для посадки. Аппараты встретятся на орбите, после чего тайконавты смогут высадиться на поверхность.

Китай рассчитывает осуществить посадку до 2030 года, а к 2035-му построить постоянную лунную базу ILRS на южном полюсе.