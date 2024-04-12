Китай успешно испытал спутник Queqiao-2 для лунных исследований

Опубликовано 12 апреля 2024, 21:52
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Китай успешно испытал спутник Queqiao-2 для лунных исследованийНа орбите
Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило об успешном прохождении испытаний спутника-ретранслятора Queqiao-2 на орбите. По информации CNSA, спутник полностью соответствует требованиям и готов предоставлять услуги ретрансляции связи для китайской программы исследования Луны и будущих лунных миссий.
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Запуск Queqiao-2 был осуществлен 20 марта с космодрома Вэньчан при помощи ракеты-носителя CZ-8. Спутник будет передавать на Землю данные, полученные от аппаратов, исследующих обратную сторону Луны. Этот успех открывает новые перспективы для международного сотрудничества в лунных исследованиях, отметили в Китайском национальном космическом управлени.
Ранее стало известно, что Россия и Китай рассматривают возможность доставки ядерной энергоустановки на Луну в 2033—2035 годах. Этот шаг может стать значимым в исследовании космических ресурсов и подготовке для будущих космических миссий.