Китай успешно прилунился для доставки лунного грунта впервые с 1976 года

Chang'e 5 (так называется данная миссия) займется бурением поверхности Луны, в результате чего должен будет добыть около двух килограммов образцов вулканического происхождения с пика Рюмкера, сообщает Lenta.ru. Данная территория расположена в северо-западной части видимой стороны естественного спутника Земли.

Планируется, что доставка грунта на планету состоится уже до конца 2020 года, в третью неделю декабря. Учитывая, что запуск миссии состоялся совсем недавно, 24 ноября, действия китайских ученых можно назвать крайне оперативными.