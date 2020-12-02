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Китай успешно прилунился для доставки лунного грунта впервые с 1976 года
Причем случится это уже в самое ближайшее время
Как стало известно, Китаю удалось успешно прилуниться. Это уже третий раз, когда аппараты из Поднебесной оказываются на поверхности спутника Земли. На этот раз главная цель миссии - доставить лунный грунт на нашу планету, впервые с 1976 года.
Chang'e 5 (так называется данная миссия) займется бурением поверхности Луны, в результате чего должен будет добыть около двух килограммов образцов вулканического происхождения с пика Рюмкера, сообщает Lenta.ru. Данная территория расположена в северо-западной части видимой стороны естественного спутника Земли.
Планируется, что доставка грунта на планету состоится уже до конца 2020 года, в третью неделю декабря. Учитывая, что запуск миссии состоялся совсем недавно, 24 ноября, действия китайских ученых можно назвать крайне оперативными.