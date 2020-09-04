Китай успешно совершил секретный запуск "экспериментального космического корабля"

Судя по имеющимся данным, ракета Long March 2F с таинственным изделием начала свое движение 4 сентября. В качестве платформы для взлета выступил космодром Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия. При этом об успехе миссии стало известно не позже, чем через три часа после пуска носителя. В том же сообщении говорится и о мирном предназначении запущенного в космос изделия.

Напомним, что еще в 2017 году Китай заявлял о планах на 2020 год, где, в числе прочего, говорилось о желании испытать космический корабль, являющийся аналогом мини-шаттла X-37B ВВС США. Тогда глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин связал данную разработку с оружием массового уничтожения: ”Мы, соответственно, будем избегать каких-то публичных заявлений, но при этом прекрасно понимаем, что такое может быть, и вполне вероятно, что оружие массового уничтожения, если, не дай бог, оно будет размещено в космосе, может планировать сверху”, — заявил чиновник в октябре 2018 года.