Китай успешно запустил в космос ракету, построенную на деньги фанатов Genshin Impact

11 января ракета успешно стартовала с палубы корабля в Желтом море, открыв новую страницу в космической индустрии страны.

Ключевым инвестором этого амбициозного проекта выступила компания miHoYo, разработчик Genshin Impact. Совместные усилия miHoYo и прочих партнеров позволили компании Orienspace осуществить запуск Gravity-1 и вывести на орбиту группировку спутников.

Gravity-1, способная доставить на низкую околоземную орбиту до 6500 кг полезного груза, стала самой мощной китайской коммерческой ракетой и самой мощной твердотопливной ракетой-носителем в стране.

Во время своего первого полета ракета вывела на орбиту три метеорологических спутника Yunyao-1.