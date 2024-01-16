Китай успешно запустил в космос ракету, построенную на деньги фанатов Genshin Impact

09:05, 16 января 2024
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Китай успешно запустил в космос ракету, построенную на деньги фанатов Genshin ImpactДонаты, внезапно, принесли пользу
В Китае состоялся исторический запуск коммерческой ракеты-носителя Gravity-1, построенной на средства, собранные благодаря популярной игре Genshin Impact.
11 января ракета успешно стартовала с палубы корабля в Желтом море, открыв новую страницу в космической индустрии страны.
Ключевым инвестором этого амбициозного проекта выступила компания miHoYo, разработчик Genshin Impact. Совместные усилия miHoYo и прочих партнеров позволили компании Orienspace осуществить запуск Gravity-1 и вывести на орбиту группировку спутников.
Gravity-1, способная доставить на низкую околоземную орбиту до 6500 кг полезного груза, стала самой мощной китайской коммерческой ракетой и самой мощной твердотопливной ракетой-носителем в стране.
Во время своего первого полета ракета вывела на орбиту три метеорологических спутника Yunyao-1.
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