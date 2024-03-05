Китай установит систему наблюдения на Луне

Лунная версия Skynet будет состоять из множества высокопроизводительных камер видеонаблюдения в видимом свете или инфракрасной зоне. Эти камеры, весом всего 100 грамм каждая, будут оснащены чипами с искусственным интеллектом, способными независимо идентифицировать, локализовать, отслеживать и наводить на подозрительные объекты.

Система обнаружения «немедленно генерирует сигналы тревоги и инициирует соответствующие меры реагирования», если обнаружены «аномалии». Система будет использоваться на лунной исследовательской станции, предоставляя наблюдение в критических зонах, требующих непрерывного, 360-градусного мониторинга.

Этот шаг несет свои технические трудности, такие как обеспечение минимального срока службы лунных камер в 10 лет в условиях экстремальных температурных локациях. Несмотря на вызовы, китайские инженеры и ученые надеются, что опыт с проектом Skynet поможет им создать эффективную систему мониторинга Луны.