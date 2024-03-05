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Наука и технологии
Опубликовано 05 марта 2024, 03:00
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Китай установит систему наблюдения на Луне

С искусственным интеллектом
Китай разрабатывает проект системы наблюдения на Луне, основанной на опыте своей масштабной сети, известной как «Skynet». Эта оптической система должна обеспечить безопасность будущей лунной исследовательской базы.
Китай установит систему наблюдения на Луне

© Ferra.ru

Лунная версия Skynet будет состоять из множества высокопроизводительных камер видеонаблюдения в видимом свете или инфракрасной зоне. Эти камеры, весом всего 100 грамм каждая, будут оснащены чипами с искусственным интеллектом, способными независимо идентифицировать, локализовать, отслеживать и наводить на подозрительные объекты.

Система обнаружения «немедленно генерирует сигналы тревоги и инициирует соответствующие меры реагирования», если обнаружены «аномалии». Система будет использоваться на лунной исследовательской станции, предоставляя наблюдение в критических зонах, требующих непрерывного, 360-градусного мониторинга.

Этот шаг несет свои технические трудности, такие как обеспечение минимального срока службы лунных камер в 10 лет в условиях экстремальных температурных локациях. Несмотря на вызовы, китайские инженеры и ученые надеются, что опыт с проектом Skynet поможет им создать эффективную систему мониторинга Луны.