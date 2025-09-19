Китай утвердил первый национальный стандарт аналога Neuralink

Документ под номером YY/T 1987–2025 называется «Терминология медицинских изделий с использованием технологий BCI» и вступит в силу с 1 января 2026 года. Его цель — унифицировать подходы к разработке и ускорить внедрение BCI-устройств на медицинском рынке.

По данным ITHome, государство активно координирует усилия научных институтов, компаний и регуляторов. Ранее власти представили план из 17 шагов, охватывающий полный цикл — от исследований до массового производства.

Китайские эксперименты уже доказали перспективность технологий: пациенты с параличом успешно управляли компьютерами и играли в сложные видеоигры.

Правительство ожидает, что к 2027 году будут преодолены ключевые технические барьеры, а к 2030 появятся 2–3 национальных лидера отрасли. Эксперты отмечают, что конкуренция с США может ускорить доступность BCI для пациентов во всём мире.