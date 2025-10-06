Китай увеличил число роботов на фоне снижения численности населения

Китай увеличил число роботов на фоне снижения численности населенияВ 2024 году внедрено почти 300 тысяч машин
Согласно данным Международной федерации робототехники, в 2024 году в мире появилось 542 тысячи новых промышленных машин, и более половины из них были установлены на китайских заводах. Сейчас в стране работает свыше 2 миллионов активных роботов, что является мировым рекордом.
Снижение численности населения Китай фиксирует с 2022 года. Только в 2024 году оно уменьшилось на 1,39 миллиона человек. В этих условиях роботы становятся важной частью производственных процессов, выполняя сварку автомобильных каркасов, сборку электроники и перевозку грузов.
По словам профессора Гао Сюдуна из Школы экономики и менеджмента Университета Цинхуа, несмотря на сокращение населения, сочетание роста образования и распространения роботов позволяет китайской промышленности сохранять конкурентоспособность на мировом рынке.