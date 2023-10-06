Китай увеличит размер своей космической станции в 2 раза и предложит её как альтернативу МКС

Такие планы на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку озвучил представитель Китайской академии космических технологий (CAST). По его словам, в таком случае, по причине завершения эксплуатации МКС, Китай может предложить свою станцию как альтернативу астронавтам из разных стран.

Китайская станция была запущена в конце 2022 года, орбитальная высота составляет 450 км, срок эксплуатации — 15 лет, на борт Тяньгун может принять трёх астронавтов. Когда будет удвоено количество модулей, вес станции составит 180 тонн — 40% массы МКС.

Касательно МКС, эксплуатация станции запланирована Россией, США, Канадой, Японией и другими странами Европейского космического агентства (ЕКА) как минимум до 2024 года. Крайний срок — 2030 год, этим как раз может воспользоваться КНР.