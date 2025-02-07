Китай в 2025 году запустит два космических грузовика на частных ракетах

Цель запусков — обеспечение гибкости и резервирования в снабжении станции, а также демонстрация расширения и прогресса китайских коммерческих и «нетрадиционных космических организаций». Одним из аппаратов является грузовой космический челнок Haolong, который будет запущен на ракете-носителе Zhuque-3 частной компании Landspace. Этот многоразовый челнок обладает возможностью приземления на взлётно-посадочную полосу и предназначен для возвращения оборудования и экспериментов.

Второй аппарат — грузовой космический корабль «Цинчжоу» от Инновационной академии микроспутников Китайской академии наук, который будет запущен на ракете CAS Space Kinetica-2 (Lijian-2), тоже коммерческой. Ожидается, что эти запуски «проявят продвижение в китайской космической экосистеме».