Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2025, 16:30
1 мин.

Китай в 2025 году запустит два космических грузовика на частных ракетах

И вместе с этим покажет развитие своих космических технологий
Портал SpaceNews со ссылкой на пресс-брифинг Института авиационного проектирования Чэнду сообщил, что Китай планирует запустить «пару недорогих космических аппаратов», чтобы пополнить запасы национальной космической станции «Тяньгун», используя новые коммерческие ракеты-носители.
Китай в 2025 году запустит два космических грузовика на частных ракетах

© CMSA / BACC

Цель запусков — обеспечение гибкости и резервирования в снабжении станции, а также демонстрация расширения и прогресса китайских коммерческих и «нетрадиционных космических организаций». Одним из аппаратов является грузовой космический челнок Haolong, который будет запущен на ракете-носителе Zhuque-3 частной компании Landspace. Этот многоразовый челнок обладает возможностью приземления на взлётно-посадочную полосу и предназначен для возвращения оборудования и экспериментов.

Второй аппарат — грузовой космический корабль «Цинчжоу» от Инновационной академии микроспутников Китайской академии наук, который будет запущен на ракете CAS Space Kinetica-2 (Lijian-2), тоже коммерческой. Ожидается, что эти запуски «проявят продвижение в китайской космической экосистеме».

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
,
#технологии
,
#Китай